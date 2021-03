Tauno Vahter: metsamees ei pruugi linnahipsterist ehedam olla

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Autentsuse liigse otsimisega võib halvemal juhul kaasneda see, et kedagi hakatakse pidama teisest paremaks, ja ajaloost teame, mis siis võib juhtuda. Muidugi ei pruugi motiivid olla alati üldse nii halvad, vahel on need lihtsalt rahvusromantilised, aga kui ma näiteks kuulen järjekordset vihast kirjeldust, kuidas keegi on julgenud kokku panna kahe kihelkonna rahvariided, siis tundub see ülereageerimine. Välismaa turistid võivad ju tantsupidu vaadates uskuma jääda, et näevad tuhande aasta vanuseid tantse, aga meie teame, et tegelikult on need üsna uued.

Me teame ka lugusid, kuidas eksootilisemates maades turistibusside saabudes T-särgid kaovad ja otsitakse välja kõrtest seelikud, et turistid saaksid kätte kohustusliku pildi. Mul ei ole statistikat, kui palju Kihnus ümber riietutakse järgmise National Geographicu fotograafi tarvis, aga loomulikult esineb ka seda.