Plaanilise ravi taastamise võimaldamiseks saab Covid-patsiente haiglates olla vaid sadakond

Praeguseks on juba mitu Eesti haiglat plaanilise ravi täiesti sulgenud, kuna on ressursse on vaja ümber korraldada koroonapatsientidega tegelemiseks.

Maaleht

2