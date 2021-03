AIn Alvela: me ei ole õppinud viirusega koos elama, küll aga oleme hakanud seda alahindama

Kuigi tegelikult on olukord koroonarindel praegu palju hullem kui läinud aasta kevadel, ei näi reaalselt kõikjal varitsev viiruseoht enam kedagi kuigivõrd erutavat. Kunagine paanika on asendunud ükskõiksusega, teinekord lausa hoolimatusega.

Juba eelmise aasta suvel hakkasid tohtrid rääkima, et koroonaviirus ei kao niipea ja meil tuleb hakata õppima sellega koos elama. Nüüd kui aeg on pea aasta võrra edasi veerenud, võiks juba näha olla ka tulemusi, kuivõrd me siis oleme õppinud viirusega elama, seda vältima ja sellega hakkama saama.

Julgen öelda, et ega ole ikka küll. Alguses enam-vähem tõsistest aruteludest COVID-19 ohtlikkuse üle on saanud arstide tööd halvustavad väljaütlemised. Kuni selleni välja, et viirust pole üldse olemas, maski ei ole vaja kanda ja vaktsineerimine on saatanast. Selliste mõtteavaldustega saavad päevavalgele tulla ainult inimesed, kellest endast või lähedastest on nakatumine (esialgu!) veel mööda läinud.

Me ei ole õppinud viirusega koos elama, küll aga oleme hakanud seda alahindama. Keeruline on ju ettevaatlikkust säilitada, kui aasta on juba möödas ja mina olen ikka veel terve.

Tõsi on, et ega vastuolulised soovitused ja keelud, mida valitsuses istuvad otsustajad välja saadavad, meil viirusega koos elamise harjutamist lihtsamaks tee. Siinkohal aitab eelkõige ikka endale aru andmine, et kas või solidaarsusest ühiskonna ja austusest ligimeste vastu panen välja minnes maski ette ning lähen vaktsineerima, kui kutsutakse.

