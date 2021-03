Taimede väetamise iseärasused 2021. aasta kevadel

Taimede juured on tulevase saagi alus. Varajastes kasvuetappides toitainete, eriti fosfori puuduse tagajärgi ei saa hilisemates kasvufaasides ka suurendatud hooldusega taastada. Üks olulisemaid suviste kõrreliste saagikust määravaid tegureid on produktiivne tihedus, millest oleneb terade kogus viljapeas, 1000 tera kaal ja viljapeas olevate terade kaal. Suhteliselt lühikesel puhmastumisperioodil peavad taimed varuma kättesaadavaid toitaineid õigel ajal ja õiges koguses. Oluline on märkida, et taimed omastavad ainult vees lahustuvaid ja kergesti kättesaadavaid fosforiühendeid, mida on mullas üldkogusega võrreldes väga vähe. Viimastel aastatel olid idanemise ajal sageli kuivad perioodid ja oli äärmiselt keeruline kujundada optimaalse tihedusega külve. Seetõttu võib ka siin abiks olla vedel ammooniumpolüfosfaatväetis NP 11-37, pihustades seda 60–120 l/ha enne külvi sõltuvalt mulla mehaanilisest koostisest ja kaaliumirikkusest ja plaanitavast saagist. Kes kasutavad puisteväetisi ja tunnevad hästi NPK(S) 15-15-15(10), amofossi (MAP) ja diamofossi (DAP) eeliseid, neil soovitame puistata 300–400 kg või kasutada lokaalselt, vähendades normi vähemalt 20 protsenti.

Oataimed parandavad külvikordi ja mulla tootlikkust. Kuna fosfor on üks olulisemaid oataimede produktiivsust mõjutavaid elemente, saab fosforiga väetamise strateegiat kohandada, valides kõige tõhusamad väetisevormid. Tuletame meelde, et fosforväetisi on vaja oataimede otseseks toitmiseks, aga ka nende juurtes asuvate mugulbakterite füsioloogiliste funktsioonide toetamiseks. Fosfor stimuleerib mugulbakterite aktiivsust, sidudes atmosfäärilämmastiku vesinikuga ja tekitades NH 4 , mis seejärel osaleb orgaaniliste ühendite sünteesis. On välja arvutatud, et 1 kg fosforit suurendab lämmastiku sünteesi 1,5 kg. 2020. aastal Aleksandras Stulginskise ülikooli põllumajandusakadeemias tehtud täpsete uuringute tulemused näitasid, et kui herneid ja ube väetati neutraalses mullas (pH 6,8) 60 liitri (P2O5 30 v.m.) ja 115 l/ha (P2O5 60 v.m.) ammooniumpolüfosfaadi NP 11-37 normidega, siis oli taimede juurtel oluliselt rohkem mugulbaktereid.