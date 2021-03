Hindrek Riikoja: kes tunnustab tõelisi kangelasi - lapsevanemaid?

Statistikaameti andmetel oli Eestis eelmisel aastal 155 500 perekonda (ametlikus keeles leibkonda), kus kasvas vähemalt üks laps, ning nende seas 17 200 peret, kus kasvas vähemalt kolm last. Osa kahjuks ühe, enamik õnneks kahe vanemaga. Nemad ongi meie aja, koroonaaja tõelised kangelased.

Ärge saage minust valesti aru. Kangelasteks nimetatakse praegu meditsiinitöötajaid, politseinikke ja kõiki teisi niinimetatud eesliinitöötajaid. Neid tunnustavad riigijuhid ja ajakirjandus. Ning kahtlemata nad seda on – tehes oma tööd täie pühendumusega, kella vaatamata ja oma tervist ohtu seades. Pean neist väga lugu! Aga selline ongi nende töö.

Samamoodi käivad tööl 155 500 pere vanemad, kuid lisaks peavad nad hoolitsema, et lapsed saaksid õpitud ja väikelapsed lasteaias käidud. Inimesel, kelle peres kooli- või lasteaialapsi ei ole, on keeruline mõista, mida see tegelikult tähendab.

Mullu kevadel täitus sotsiaalmeedia kirjeldustega sellest, kuidas kodukontorisse saadetud vanemad jagasid ennast oma töö, õpetaja, lasteaiakasvataja, kokatädi ja koristaja ametite vahel. Päris elus koguneb ameteid veelgi, on sinuga kodus siis üks, kaks, kolm või veelgi enam lapsi.





Liiga palju mõistmist need inimesed ei leidnud – mõni tuttav tundis kaasa ja innustas, enamik luges aga õlgu kehitades. Osalt on see loomulik, sest murena tajutakse ikka seda, mis ennast otsapidi puudutab. Lastega seotud rõõmud jäävad meelde kauaks, raskused ununevad aga õnneks kiiresti.