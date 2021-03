Alutaguse elanikuna ei saa ma aru, miks on lendoravat vaja nii intensiivselt kaitsta. Ma ei ole lendoravateadlane, kuid mul on kogemusi, puutudes nende loomadega kokku. Minu kogemus vaidleb vastu Eestimaa Looduse Fondi (ELF) infole, et lendorav vajab ellujäämiseks palju puutumata metsa. Samuti tean, et Helsingis elavad lendoravad täiesti linnas, saades seal hästi hakkama, ainult meil Eestis lüüakse selle loomakese kaitseks ühiskonda pooleks.