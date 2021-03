Suri Maalehe ilmatark Ilmar Tiismaa

Tiismaa oligi üks Maalehe ilmatarkade klubi alustalasid. Klubi mõte oli kokku tuua sünoptikud ja ilmatargad, et omavaheline arusaam kattuks paremini. Kui varem pidasid sünoptikud ilmatarkasid bluffijateks ja soolapuhujateks, siis tihedama läbisaamise järel hakkas sünoptikute arvamus ilmatarkadest paranema.

Tiismaa ütles ikka, et ilmatargaks ei sünnita, vaid õpitakse. Ise ta õppis ja innustus ilma ennustama Eesti esimese ilmatarga Vadim Želnini juures. Sarnaselt temale meeldis ka Tiismaale seapõrna pealt ennustada. Kutsuti teda lausa seapõrnaprofessoriks.

“Želnin õpetas mind, kuidas ilma jälgida, mida ja kuidas vaadata,” on Tiismaa Maalehele öelnud. “Ta ütelnud sedagi, et teinekord ei lähegi nii nagu arvad, aga kui on staaži ja kogemust, siis palju mööda ei pane.”