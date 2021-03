Maalehe krimisarja avaraamat tegi Shetlandi maailmakuulsaks

Mõistagi on Shetlandi lood suurepärased, need sattusid ajale, mil Briti traditsiooniline krimiromaan ei elanud parimaid aegu. Caroline Graham oli selleks ajaks Midsomeri mõrvadega ning Ann Granger Markby ja Mitchelli sarjaga lõpu teinud, mistap tekkis vaakum, kuhu Cleeves värske õhu sisse puhus.

Samuti leidis Cleeves õige koha, kus mõrvamüsteeriume lavastada – Shetlandi saared. Nagu britid ise väidavad, on see 25 000 elanikuga saarestik oma looduse, värvide (domineerivad pastelsed sinine, roheline ja hall) ning sombuse ilmaga (millega elanikud on sedavõrd harjunud, et otsivad isegi päikese käes varju) nõnda tume paik, et sunnibki inimesi tapatööle.