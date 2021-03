Leili metsalood | Kas keegi on välja rehkendanud, kuidas mõjutavad ulatuslikud metsaraied inimeste vaimset seisundit ja tervist?

Võib ju küsida, et mis peaks minusugusel riigimetsaga üldse asja olema, vaadaku vanamutt parem, kuidas oma metsas hakkama saab. Vaatangi, aga kõrval asuv riigimets jääb paratamatult silma, sest see on osa ajaloolisest külamaastikust. Olen metsas igapäevane liikuja, üks vähestest kohalikest, kui jahimehed välja arvata.