KARIKATUUR | Suvi jääb ära

ANDRES MAIMIK: “Praegune protest pole mingi protest, sest puudub risk. Kellegi elu ei ole tulejoonel, kedagi ei saadeta Siberisse. See on heaoluinimese mugavushalisemine ajutiste ebameeldivuste pärast.” ERR.ee, 27. märts 2021

JÜRGEN LIGI: “Liikumiskeeldudest ja sõjaväe tänavale toomisest ei tohiks isegi mõelda ega saa teadusnõukoda sellist asja rääkida. Me ei teinud seda isegi pronksiööl ja see on poliitiline otsus.” Postimees, 29. märts 2021