Argo Ideon: epideemia on loodetavasti ajutine, Eesti Vabariik ja tema kodanike õigused kestavad sellest märksa kauem

Pole usutav, et ainus, mis takistas politseil inimeste vastu kuri olla, oli ühe seaduse puudumine. Eestis ei eksisteeri sellist riigivõimu ja rahva vastuolu, kus politseinik mõtleb hommikul ärgates, keda küll täna saaks sundida ja karistada.

Pole ka ette näha, et kui politsei saab nüüd õiguse koroonatõrje abinõude eiramist karistada, algab üldine inimeste represseerimine ja trahvimine. Muide, koroonaskeptikud, maskivastased ja piirangute vastu protestijad on saanud üsna vabalt oma meelsust väljendada, isegi koguneda, kuigi avalike ürituste korraldamine on hetkel epideemia tõttu põlu all.

Paljudel inimestel on samas kõriauguni sellest, et mingi osa ühiskonnast ei soovi koroonaviiruse vastaseid piiranguid täita, ei hooli kaaskodanike elust ja tervisest ning riik suhtub sellesse leebelt.