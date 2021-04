Tauno Vahter: kas mäletad veel haisu, mis levib majas, kus tehakse prussaka- või lutikatõrjet?

Ühest küljest on selle taga tegelikult ka vananemine, mis muudab maitsemeelt, kuid kahtlemata teatud asjade koostist ongi muudetud. Kuna ühtlasi on nii kommide, võipakkide kui rea muude toodete pakendi suurus päriselt korduvalt salakavalalt kahanenud, siis tekib inimestel kahtlus – petavad! Aga koos maitsete või toiduainetega kaovad meie ümbert ka muid meeli äratavad asjad, helid ja lõhnad.

Sellised kaotused sünnivad eri põhjustel. Mõned asjad on seotud vanusega, milles nendega rohkem kokku puututakse. Näiteks mulle meeldis väiksena juua pisikestes klaaspurkides müüdavat porgandimahla, nii et mõnikord ostan nostalgiast ka praegu sarnast mehu, kuigi see vist on suunatud pigem rinnalastele. Ei pea ilmselt ütlemagi, et praegune maitse ei vasta mälestusele ja prillid sain ikka.