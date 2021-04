Ühe kuuga kriisist välja. Märtsikuisest koroonaviiruse meelismaakonnast tuleb nüüd vaid üksikuid nakkusjuhte

Veidi vähem kui kuu aega tagasi oli Saaremaa valla nakkenäitaja Eesti suurim, küündides 2046ni. Tänaseks on see langenud 456ni, mis on maakondade arvestuses paremuselt viies.

Aleksander Pihlak reporter 1