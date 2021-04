Argo Ideon: tulekul on hästi nopitud maasikatega suvi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eelmisel aastal õhkus riigivõimu tipust külma võõrtööliste vastasust, aga teine reaalne probleem oli terav küsimus, et iga Ukrainast saabuv maasikakorjaja võib kaasa tuua koroonaviirust. Viimane mure pole muidugi kuhugi kadunud, kuid ilmselt on Eesti ühiskond, kus koroonanäitajad on aasta algusest tipus, juba ise mõneti vähem tundlik. Teste nõutakse Eestisse saabuvatelt töötajatelt nagunii edasi.

Kui aprilli algul on vaktsiinid meil veel suur defitsiit, siis pole võimatu, et suve lõpuks on neid juba nii piisavalt, et agaram tööandja saab oma võõrtöötajadki ära süstitud. Mullu suvel olid vaktsiinid alles kauge ja teoreetiline abi.

Läinud aastal oli ukrainlastest töötajail suur probleem isegi füüsiline Eestisse jõudmine. Erilennu korraldamine pälvis suurt tähelepanu, aga muidu istus ka Eestis kindlat töökohta omav spetsialist lihtsalt kodus Ukrainas ega pääsenud naasma.