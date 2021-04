Rakvere politseijuht Katrin Satsi: mida kiiremini saab politseinik rikkujaid mõjutada, seda mõjusam ja parem

Katrin Satsi, miks tahate tungida mu korterisse, lapsed arreteerida, mind peksta ja radiaatori külge aheldada?

Mingil juhul ei taha! Tegelikult ei ole meil õigustki seda teha, isiku eluruumi tungimine on väga komplitseeritud, seadustega piiritletud. Kindlasti ei käi see nii, et politseinikul tekib mõte ja minnaksegi jõudu näitama.

Mis aga puudutab otseselt tervisekriisi, siis seda ei lahendata nii, et politseinikud hakkavad kellegi korterisse tungima, lapsi ära viima ja täiskasvanuid aheldama.

Ma ei mõista, miks politseinikud, kellest igaühe harimine on maksnud 40 000 eurot, on muudetud tasuta maskide jagajateks. Kas peab kulutama nii palju maksumaksja raha, et oleks inimene, kes kõnnib mööda kaubanduskeskust ja saab seal maske jagades tihti sõimata?

Eks kõik taandub sellele, et me polnud selliseks ulatuslikuks tervisekriisiks valmis. Tavaolukorras tuleb terviseamet kenasti oma ülesannetega toime. Kuid suure mahuga COVID-19 piirangute kontroll käib kõige parema tahtmise juures ühel väikesel asutusel üle jõu. Seega palus terviseamet politsei appi.

Maskide jagamine on vast kõige kiirem vorm jõuda inimesteni ja järelevalveni, kasutades meie tervise kaitsmiseks politseid. Mis olnuks parem lahendus?

