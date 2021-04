Heli Raamets: millest meie toit tegelikult koosneb?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Torkab silma, et Euroopa Liidu uutes ja vaesemates liikmesriikides sisaldavad toidud rohkem palmiõli ja glükoosisiirupit. Esimene neist on odavam aseaine rapsi- ning muudele taimeõlidele, teine suhkrule.

Palmiõli sisaldab palju küllastunud rasvu, mille söömine võib viia südamehaigusteni. Lisaks võetakse õlipalmide istanduste rajamiseks maha troopilisi vihmametsi ja seal elanud loomad jäävad koduta. Seetõttu on ohustatud seisus näiteks gorillad. Nii et palmiõli tarbides kaevame hammastega hauda nii endale kui ka vihmametsas elavaile loomadele.

Siinkohal tahaks öelda, et eelistage välismaiste toodete asemel eestimaist. Kahjuks selgub aga tootepakenditel väikses kirjas teksti lugedes, et palmiõli kasutatakse ka meil. Näiteks kohukestes, mis on üks laste lemmikmaius.