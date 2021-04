KOSMILINE INNOVATSIOON | Eesti mees ehitab Soomes kogu maailma metsade digitaalkaksikut­

Tartu Ülikoolis aastal 2004 doktorikraadi kaitsnud Matti Mõttus ütleb, et põhjanaabrite teadusmaailmas läbi lüüa polnud kuigi raske. „Teadus ongi muutumas aina rahvusvahelisemaks,” lisab ta väikese soome aktsendiga. „Eriti doktorandid on hästi liikuv rahvas.”

Praegu ehitab tema juhitav töögrupp VTT instituudis satelliidipiltidel põhinevat ja tohutut andmemahtu pööritavat virtuaalset tööriista, mis on mõeldud modelleerimaks kõike, mis kogu maailma metsades toimub.

„Euroopa Liidu tähtsaim poliitiline dokument on hetkel rohelepe,” selgitab Mõttus. „Üks leppe osa on kogu maakerast sellise digitaalse kaksiku loomine, millega võiks simuleerida, mõista ja ennustada erinevate arengustsenaariumide puhul kõigi Maa ökosüsteemide käitumist.”

Hetkel on tellija peamine huvi süsiniku sidumise ja talletamise modellerimine, kuid tulevikus saab rakendust kasutada märksa laiemalt.