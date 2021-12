Ain Alvela: kliimapakett on Eesti jaoks ebaõiglane ja ka ebareaalne

| JUHTKIRI | METSALEHT | Olen mures meie puidusektori käekäigu pärast. See on euroliidu kliimapaketi süü. Elu näitab, et ega Eesti ametnikkond Brüsselis meie siinsete eripärade ja huvide eest kuigi võimsalt seistud saa ning lõpuks läheb ikka nii, nagu sealtpoolt kästakse.

Vähe sellest, et kliimapakett sisaldab ebareaalseid eesmärke, aga see on ka meie suhtes ebaõiglane. Või kuidas mõista Eestile kui Euroopa ühele metsarikkamale riigile pandavat kohustust suurendada metsamaa pindala, selle asemel et kohustada näiteks Hollandit, kus metsa üldse polegi, rajada kas või mõned kunstlikud metsasalud?