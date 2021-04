Nii kala kui kalurid on meie merest kadumas. Kas süüdi on hülged või bürokraatia?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Vene turg on ära langenud, paljud kalatehased uksed sulgenud. Värske kalaga (räimega) ei osata Eestis enam suurt midagi peale hakata. See põlvkond, kes rannaräime oskas puhastada ja sellest midagi tegi, on kadumas. Nooremale põlvkonnale on oluline kohe valmis kalatoode ja kutselise kaluri ameti pidamine ei ole enam atraktiivne.

On üsna keeruline ette kujutada, et keegi võiks tänapäeval ametikalameheks hakata. Selleks peab olema kõigepealt kalalaevaregistris olev alus, mis koos mootoriga maksab viis kuni seitse tuhat eurot. Võrguga püügiks on vaja vähemalt kümme nakkevõrgu luba ning üks ajalooline võrgupüügiluba maksab tuhande euro ringis. Kokku umbes 8000–10 000 eurot. Merre on ka mõrrad vaja panna, kuid mõrraluba maksab umbes kolm tuhat eurot, mõrd ise kuus-seitse tuhat.