Argo Ideon: üks, konkreetne ja ainus toetus kaotati ära

Nüüdsel väga piiratud ja hul­ga lisatingimustega kujul ilmselt polegi maksuvabastusel erilist mõtet. Aga meenutades oma eluasemelaenu maksmise perioodi, pean ütlema, et antud soodustus oli väga abiks. Lisaks oli see üks, konkreetne ja ainus toetus, mida Eesti riik mulle oma elu sisseseadmiseks andis ja olin selle eest väga tänulik.

Inimene, kes ostab pikaajalise laenuga endale Eestis kodu, tõenäoliselt seob oma tuleviku Eestiga. Mulle näib, et see on jätkuvalt toetamist väärt kavatsus.