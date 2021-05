Eeloleval nädalal võib arvata, et konnakudu laguneb ning marjateradest arenenud iga tilluke vastne alustab eraldi oma iseseisvat elu. Igast marjaterast või kullesest ei kasvagi päris konna, sest ikka leidub, kes need enne ära söövad.

Kulles on nagu sabaga pall, kes ujub vees ja toitub veetaimedest.