Eesti kohta venekeelset infot liiga vähe? Mitte YouTube's! Vlogijad kiidavad nii Eesti palku, busse kui presidenti

Enamik Eestit käsitlevat venekeelset materjali YouTube'is on heatahtlik. Tõstetakse esile Eesti erinevusi ja omapärasid võrreldes Venemaaga. Palju leidub praktilise suunaga teavet. Kuidas Eestisse kolida? Kas Eestis on hõlbus tööd leida ja palju võib teenida? Palju asjad Eestis poes maksavad?

Te ei kujuta ettegi, millisel hulgal leidub näiteks venekeelseid klippe, kus inimesed on Eestis külastanud lihtsalt mõnda Rimi või Grossi poodi, laovad oma ostud kaamera ette ja võtavad kõik üksipulgi läbi: näete, leidsin sellised kõrsikud ja niisugune on Eestis müüdav kohupiimakreem! Ja leidub inimesi, kellele see tundub põnev, vaadatakse ja kommenteeritakse.

Eestist jutustavate venekeelsete autorite taust on kirev: mõned on Eestisse kolinud sisserändajad SRÜ riikidest, mõned on turistid, kes on filminud Tallinna Raekoja platsi ja vaimustunud Olde Hansa restoranist. Mõned on pigem ajutiselt siin, sest näiteks abikaasa leidis töö Eesti firmas, aga tema järgmine ots võib olla Berliinis ja sestap ei aja perekond siia liiga tugevaid juuri.