Analüütik: Lasnamäe kahetoalisel on esimesel päeval 30 huvilist. 12 aastat pole sellist asja nähtud

Eliste rääkis Maalehele erakordsest olukorrast kinnisvaraturul, kirjeldades, et hetkel on turusituatsioon väga selgelt eufooriline.

"Kui panna kahetoaline Lasnamäe korter praegu müüki, siis esimesel päeval helistab juba 30 inimest. Maaklerid pole 12 aastat sellist asja näinud," rääkis Eliste.

Väga paljud küsivad tema sõnul praegu, et kui on soov lähiajal korter soetada, siis kas peaks kiirustama ja esimese sobiva ära võtma või tuleks oodata, et hinnad alla tuleks.

"Eelmise nädala näide – inimene ostis eelmise aasta detsembris kolm korterit uusarendusse, et need välja üürida. Praegu on arendaja nõus sellele inimesele maksma tagasi sissemaksu ja veel sama palju peale, et inimene neist loobuks. Tal on lihtsalt ostja, kes on nõus selle kõik kinni maksma. Me ei ole sellist asja aastaid näinud. Korterid lähevad müügiks kahe tunniga ja see ei ole tegelikult sugugi normaalne.

Aja jooksul tuleb tehingute arv aga kindlasti alla. Kas nüüd järgmises või ülejärgmises kvartalis või siis järgmisel aastal. Meil ei ole lihtsalt lõputult palju potentsiaalseid ostjaid. Et hinnad aga langusesse läheks, selleks peaks juhtuma midagi väga negatiivset. Praegu on pigem näha, et normaalne olukord taastub.

