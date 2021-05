Argo Ideon: presidendivalimiste mõte võiks olla kampaania, kus vaieldakse läbi Eestile olulisi küsimusi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti parlamentaarne riigikord ei vaja otsemandaadiga presidenti. Küll aga võiks presidendivalimistest teha sündmuse, kus on päriselt avalikkusega suhtlevad kandidaadid ning päris kampaania, kus vaieldakse läbi Eestile olulisi küsimusi.

Mõistlik kampaaniaperiood on tunnetuse järgi umbes kuu aega, ehk kandidaadid võiks üles seada neli nädalat enne riigikogu istungit, kus toimub esimene hääletusvoor. Ning see oleks üks ja ainus kandidaatide esitamine. Samade nimedega tuleks jätkata, seda vajadusel ka valimiskogus, kuni uus Eesti president on selgunud.