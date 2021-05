FOTOD | Eesti parima hotelli katusele kolis 100 000 mesilast

„Kes esimesena teeb, saab kõige paksema mee oma tarru,” muheles Estiko Grupi nõukogu esimees Neinar Seli lisades, et esimene olla on ikka oluline.

Linnamesilaste pidamises pole iseenesest midagi harukordset. Neid on niisuguses suurlinnas nagu New York, aga ka Tallinnas, kus presidendil on Kadriorus mesilinnud. Kui mõnes omavalitsuses on mesilaste pidamise tingimused sätestatud, siis Tartus mingeid piiranguid ei ole ja mesilaste võtmisel kusagilt luba taotlema ei pea.

„Püüdleme selle poole, et Tartu linnas oleks liigirikkus,” ütles Tartu linnapea Urmas Klaas lisades muheledes, et mesipuid ei olegi tal seni olnud vaja avada.