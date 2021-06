Koolisööklas üle jäänud toit on kahe tunniga kadunud. Kui ainult abivajajad teada on

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

FudLoop on algatus, vähendamaks toidu raiskamist esmalt koolides, aga edaspidi ka poodides. Eelmisel reedel lõppes neil kahenädalane pilootprojekt, mille ajal jagati kahe pealinna kooli – Tallinna Inglise kolledži ja Kuristiku gümnaasiumi – sööklas üle jäänud toiduportsjonid toiduabi vajavatele peredele.

Mõlemat kooli toitlustava Lavka OÜ projektijuht Anton Karavajev selgitas, et neil on iseteeninduslett, kus pakutakse lastele mitut valikut. Kuna süüa tehakse väikse varuga, jääb mingi kogus portsjoneid igal juhul üle. “Varem ei olnudki sellega midagi teha, see läks biojäätmete prügikasti,” ohkas ta.

Äsja valminud uuringust selgub, et Eestis visatakse ära 164 miljoni euro eest söömiskõlblikku toitu aastas. Kusjuures keskmine perekond viskab prügikasti 180 euro väärtuses toidukraami aastas.