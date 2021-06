Mida teha, et volituse saaja mind paljaks ei varastaks?

Hiljuti oli telesaates lugu vanaprouast, kes volitas noort naist enda eest makseid tasuma. Hiljem selgus, et petiseks osutunud naine võttis vanaproua nimel volitusega nii suure laenu, et võlausaldaja ähvardas laenu katteks vanaproua majast välja tõsta. Kuidas volitust nii vormistada, et see ei kahjustaks volituse andjat?