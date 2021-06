Tanel Kiik: ees ootab suhteliselt ilus ja piirangutevaba suvi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis eilsel terviseameti pressikonverentsil, et leevenduste aluseks on nakatumiste kiire langus. Viimase kümne nädalaga on nakatumisnumbrid vähenenud umbes 12 korda. Samuti on Eesti kukkunud välja kõrge nakatumisnäitajaga riikide hulgast.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul tuleb massisündmustega nakatumisi kindlasti juurde ja siis on vaja kolle kiiresti kaardistada.

“Iga väiksem puhang, kui mingi üritusega tuleb näiteks kaheksa nakatumist, viib nakkuskordaja kohe üles, kuid siis ei saa nakkuskordajat enam nii palju arvestada. Peame jälgima, et puhangud oleksid piiritletud ja nakkus enam edasi ei läheks,” rääkis ta. “Meil on praegu väiksemad kolded ka koolides ja töökohtades. 500 inimesega üritusel on statistiliselt 5–6 nakatunut. Seda suudame hallata. 5000pealisel üritusel on aga umbes 20 nakatunut. Kui igaüks nakatab vähemalt üht inimest, siis on suurem kolle ja juba raskem tuvastada. Risk see kindlasti on, aga loodetavasti tuleme toime.”