Ida-Virumaa koolijuht: poliitikud analüüsigu fakte. Õlitööstuse rajamine loob lisandväärtust tervele Eesti majandusele

Ei saa kuidagi nõustuda kriitikaga, et eelmise valitsuse otsus anda raha õlitööstuse rajamiseks on vale. Peame vaatama tulevikku. Õlitööstuse rajamine loob lisandväärtus tervele Eesti majandusele.

Vastu väidetakse, et ehitatav õlitehas on vastuolus Euroopa Liidu kavatsusele olla 2050. aastaks süsinikuneutraalne. Missugused on aga tegelikud faktid?

Meie „pruuni kulla“ töötlemine Enefiti tehnoloogiaga on tegelikult parim võimalus põlevkivi väärindamiseks. See on kõige efektiivsem ja kõige vähem keskkonda saastav, kuna põlevkivist saab kätte enam kui 80% seal sisalduvast energiast. Järele jääb keskkonnale ohutu tuhk.

Juba praegu on põlevkivi otsepõletamise vähendamine viinud selleni, et Eesti riigi CO₂-heitmed on kahanenud tasemele, millega riik on 2020. aasta seisuga juba täitnud 2030. aastaks seatud eesmärgi vähendada emissioone 70%. Samas on Euroopa Liidu soov vähendada 2030. aastaks emissioone 55%.