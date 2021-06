Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Patsiendi ja personali roll haiglates on kolme kümnendiga muutunud. See on lihtsalt hämmastav, kui palju sebitakse ja sahmitakse patsiendi nimel, nii erakorralises kui haiglaosakonnas.

Kõike seda saadavad personali silmad, mida maski kohalt eriti hästi näeb. Kahjuks on silmad väsinud. Kogu koroonaaja on kõneldud, et piiranguid on vaja just meditsiinisüsteemi ülekoormuse vältimiseks. Aga kes seda ikka mõistab, kui sind otseselt ei puuduta.