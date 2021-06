Iris Anari: aina enam noori nakatub perfektsionismi

Noored kasvavad üles ideega, et on olemas ideaalne elu ja eluviis, milleni on võimalik piisava vaevaga pürgida. Internet on läbi imbunud inimestest, kes jagavad lahkekäeliselt "Tee tööd ja näe vaeva, siis on kõik võimalik" stiilis hüüdlauseid. Pingutatakse veelgi rohkem, kui tuntakse, et ei olda kõike seda, mida neist oodatakse.

Sotsiaalpsühholoog Thomas Curran uuris paar aastat tagasi noorte perfektsionismi taset, küsitledes selleks 40 000 noort nii USAs kui Euroopas. Selgus, et viimase neljakümne aasta jooksul on noorte seas kahekordistunud tunne, et teised ootavad neist liiga palju. Kindlasti on selles lähikümnendil märkimisväärset rolli mänginud sotsiaalmeedia. Uuring näitas, et suurem osa noori tunneb survet, kuna imago, staatus ja jõukus näivad olulisemad kui varem.