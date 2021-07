Heidi Reinson: II sambast lahkumine on justkui kõrge intressiga laenu võtmine iseendalt. Aga mõnel ka veab

Pea kolmandik II sambast lahkujatest nimetavad põhjusena soovi raha muul moel kasutada. Lähemal vaatlusel on peamised planeeritavad rahakasutuse otstarbed laenude tagasimaksmine, kinnisvara ja koduga seotud kulud ning üllatuslikult päris paljudel ka n-ö meelerahufondi loomine.

Iga seitsmes lahkuja tunnistab, et soovib endale lubada mõne ammu unistatud suurema ostu (näiteks auto). Loodetavasti on igaüks enda jaoks läbi kaalunud ka selliste ostude teised rahastusviisid, sest II sambast lahkumine on ümberarvutatuna kui kõrge intressiga laenu võtmine tuleviku-minalt, kus intressiks on kaotatud tulumaks, järgnevate aastate maksusoodustus ja kaotatud tootlus.

Eelmainitud uuringus selgus ka see, et lahkujatest joonistub välja kaks tüüpilist esindajat. Üheks tüübiks on keskharidusega mees, kes ei usalda riiki ja võtab raha välja, kuigi seda pole tal otseselt vaja. Teine tüüpiline lahkuja on kõrgharitud naine, kellel on soov või vajadus raha kasutada.