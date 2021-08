Tiina Laanem: faktiliselt ei saa kellegi teise tunnet ega kogemust ümber lükata

Leidub hulk fakte, mis peaksid olema reaalsuseks meie kõigi jaoks, aga ometigi läheb mu suu ühel hetkel lukku. See on siis, kui inimene ütleb: “Ma tunnen, et need vaktsiinid võivad mu kehale halvasti mõjuda.” See, et tema niimoodi TUNNEB, ongi tema jaoks reaalsus. Ma ei saa seda kuidagi olematuks muuta ega enda reaalsusega asendada. Sel hetkel ei saa ka kuidagi tõestada, et see tunne ei vasta vähimalgi määral tõele. Mul puuduvad võimed tulevikku ennustada.

Pealegi olen lugenud hiljaaegu geneetiku ja mikrobioloogi Jo Marchanti raamatut, mis tõestab eri uuringute ja näidete varal, kui suur mõju on enesesisendusel ehk platseeboefektil. Kui me endale midagi sisendame, siis võibki see tõeks muutuda. Pole üldse välistatud.