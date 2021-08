ANNA TEADA | Kas koolide lahtihoidmine igal juhul on õige poliitika?

Haridusministeerium lubab, et septembris algaval kooliaastal et üle-Eestilist koolide sulgemist koroonaepideemia tõttu enam ei tule. Selleks on haridustöötajaist juba vaktsineeritud veidi üle 75%, vanemate nõusoleku korral vaktsineeritakse ka vähemalt 12-aastased õpilased. Haigestunute lähikontaktseid õpilasi saadetakse koju üksnes haigustunnuste korral, neile korraldatakse koolides kiir- ja PCR testimist.