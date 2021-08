Eget Velleste: Haapsalu saagis puid, Viljandi oma jalga

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Need kaks linna on Haap­salu ning Viljandi. Esimene neist on minu hinnangul päris heaks näiteks, kuidas linnajuhil jätkub tundliku küsimuse puhul aega ja kannatust, et vastata kas või sajale küsimusele, mis on seotud Haapsalu puude maha võtmisega. Urmas Sukles algatas kohalikus populaarses Facebooki grupis arutelu ja vastas elanike küsimustele.

Seevastu Viljandi elanikel on põhjendatud tunda pahameelt, kuna paljusid puudutav otsus Lasteparki ääristavate puude kohta tehti avalikkust kaasamata.