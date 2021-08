Piret Tali: mis saab koolist, kui Arno on vaktsineeritud, aga Toots mitte

Arutelu aruteluks, aga kas õpetajad peavad hakkama õpilastest nüüd sikke ja lambaid tegema, s.t vastavalt tervisepaberitele kaheks lugema? Või peavad nad teesklema teadmatust ja pimedust?

Ja koolidirektorid ja õppealajuhatajad peavad jaotama ka õpetajad kaheks ning neid vaktsineerimatuid igal võimalusel paari päeva tagant testima? Või kuskohast tekib koolidesse see ressurss, selline meedikute ja korravalvurite lisaüksus?

Kui see pole pind võimalikuks kiusamiseks, vaenamiseks või halvustamiseks, siis mis veel saab olla? Hullemaks, kui see debatt praegu avalikkuse ees koos täieliku poriloopimisega on, annab ikka minna. Ja kui vaid gramm seda tossu haridusasutuse ukse vahelt sisse pääseb, võib see olla pärm, mis terve kollektiivi käärimistemperatuurini kergitab. Mis õppetööst siis seal rääkida? Parem juba distantsõpe.