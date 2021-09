Kõige enam teise pensionisamba raha panevad lugejad tarbimisse ja uude kodusse

| LUGEJA ARVAB |



Küsisime teisest sambast raha välja võtjatelt, mida nad kontole laekunud rahaga teevad. Ligikaudu kolmandik (30%) vastas, et ostab asju, ja seda on kaubanduskeskused ka kogenud. Täpselt sama palju inimesi vastas, et investeerib uude kodusse. Ligi neljandik lubab saadud raha kulutada võlgade maksmiseks.