Lugejate arvates tuleb parvlaev Estonia hukku edasi uurida

71,2% vastanutest väitis, et alternatiivne uurimine on vajalik. 13,7% arvas, et midagi täiesti uut see uurimine ei avasta, ning 14,4% leidis, et riikide ametlik uurimine on piisavalt professionaalne ja läbipaistev.