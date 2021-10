Miridoni veepuhastusseadmed päästavad kareda vee ja katlakivi nuhtlusest

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, mis kuumutamisel tekitavad katlakivi. Katlakivi lühendab oluliselt kodumasinate ja kütteseadmete eluiga ning suurendab energiakulu. Kuid see pole veel kõik. Kare vesi muudab pestes naha kuivaks ja juuksed takuseks ning pesu tundub alati pärast pesemist kõva. Seevastu pehme vesi muudab vanniskäimise nauditavaks luksuseks: juuksed on alati läikivad ja kohevad, nahk on siidine ning pesu pehme.

Lisaks sellele, et kareda vee põhjustatud muresid on rohkesti, on paljudel nendel probleemidel juures hinnalipik. On ju oluline vahe, kas sadu eurosid maksev kodumasin töötab aastaid või tuleb juba mõne aasta pärast hakata sellel küttekeha vahetama. Samuti on kallis vahetada pidevalt dušisüsteeme või segisteid. Odav ja tervislik pole ka lõputult osta kemikaale, millega puhastada karedast veest põhjustatud plekke või pindu.

Nutikad veepuhastusseadmed

Pärast Miridoni veepehmendusseadmete paigaldamist võib aga need probleemid unustada. „Kui lisada siia veel, et pehmendatud veega pestud pesu on imeliselt pehme, siis on pehmendatud vee positiivsete omaduste nimekiri üsna pikk,“ lisas ta.

Pehmendatud vesi on sarnane vihmaveele, milles on vähem kaltsiumi- ja magneesiumsoola, mistõttu pehme vee puhul saab kasutada vähem pesuaineid. Kui aga vee tarbija soovib vaid osalist pehmendamist ja vee kareduse väikeses koguses säilitamist, siis saavad Miridoni spetsialistid reguleerida puhastusseadme kontrollerit nii, et veel on olemas tajutav karedus, kuid kareda veega kaasnevaid hädasid enam mitte.