Eesti presidendivalimisi on palju kirutud. Kuid kõik paika saanud presidendid ning eriti viimased kaks – Kaljulaid ja Karis – tõestavad, et süsteem töötab. Kersti Kaljulaid on tark ja tervisespordilembene ema ja vanaema; mitte ainult kohmetu protestija riigikogu saalis, vaid maailmamainega riigitegelane, kui “sõna on vaba”. Alar Karis on topeltrektor, tippteadlane, isa ja vanaisa. Presidendiks nagu valatud istumise ja astumisega. Pühendumus – kujundada tarka ja haritud tulevikuga Eestit.