Tõnis Leht: kõik parteid võitsid valimistel midagi!

Vanade erakondade seas oli selgelt kõige suurem võitja EKRE. Rahvuskonservatiivid läksid oma nimekirjadega välja kõige enamates omavalitsustes ning üle künnise pääseti koguni 67 omavalitsuses. Üleriigiline häältesaak kasvas 6,7%-lt 13,2%-le.

Päris rahul ei saa Helmete klann siiski olla. Peamiseks kirstunaelaks on endiselt Tallinn, mis on eriti keeruline kohalike valimiste ajal, kui viiendik Tallinna valijatest on mittekodanikud. Pealinnas sööstis lahingusse küll pea kogu parteieliit, kuid võrreldes viimase Norstati küsitluse 13%ga tuli leppida selgelt kehvema 9,5%ga.