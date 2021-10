Millise poliitilise jõu valimistulemusega jäite kodukohas rahule?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Üks lugejaist teatas, et on väga rahul Konservatiivse Rahva­erakonna saavutusega. “2021. aasta valimistel on parteide arvestuses absoluutselt suurim võitja EKRE, kelle volinike arv tõusis üle Eesti sisuliselt võrdseks kahe suurpartei – Keskerakonna ja Reformierakonna – esindatusega volikogudes. EKRE võitis neil valimistel juurde 155 kohta volikogudes, mille tulemusel on neil nüüd üle Eesti kokku 242 linna- ja vallavolinikku. Seda on vaid kahe võrra vähem kui Reformierakonnal.”

Teine lugeja uuris seepeale, mitu linnapead nüüd EKREst tuleb ning mitmes piirkonnas nad üldse võimuliitu pääsevad. Vastuseks kõlas, et see pole üldse tähtis, vaid oluline on, mis toimub 2023. aasta parlamendivalimistel.