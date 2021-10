Tauno Vahter: laste jaoks on täiesti tavaline asi, kui tapetakse umbes 255 inimest

Valdav osa külastajatest olid hoopis ujuma õppivad koolilapsed. Kui ujumine ise möödus sündmustevaeselt, siis mõnevõrra huvitavamaks läksid asjad riietusruumis. Seekord ei olnud isegi ükski eukalüptipervert oma aromaatsete õlidega sauna ära pilastanud, aga meelde jäi laste katkematu jutuvada – nad kõik rääkisid põlevil silmil ühest ja samast asjast.

Ei, see ei olnud kassipoeg, uue maitsega näts, nõme õpetaja ega isegi mitte Suure Hadronite Põrguti katsete käigus tehtud teaduslikud läbimurded. Nad kõik rääkisid telesarjast “Squid Game”.

Telesari – no mis siis? Pikemalt ümber jutustamata tasub ehk mainida, et “Squid Game” on Korea päritolu sari, mille ainuüksi esimeses osas tapetakse umbes 255 inimest.