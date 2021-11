Loomaarst Katrin Vanem-Joost: sügav arusaamine loomade sõnatutest tunnetest viib inimese lähemale maailma mõistmiseni

Tihtilugu küsivad omanikud oma lemmikute kohta: mida ta tunneb? Kas tal on valus? Kas ta tunneb valu nagu inimene? Kui palju ta oma seisundist aru saab? Kuidas ta tajub ja näeb maailma? Kas loomal on hing?

Kuid mõnikord ütlevad need tähelepanekud ja järeldused, et koer ei söö, sest peremees sõitis ära, kassike pole pärast sõbra lahkumist enam endine, isane teemanttuvi ei laula serenaade, sest on jäänud üksi. Tõepoolest pole keeruline täheldada, kui uskumatult tõelised ja vahetud on loomad oma tunnetes ja tegemistes.

Nõrgemate abistamine võib tuua mõtte ja väärtuse igasse päeva. Kohtan hoolivaid loomaomanikke, kes räägivad oma lemmikute tegemistest, nende harjumustest, kirjeldavad nende rutiine ja eredamaid elusündmusi, jagavad tähelepanekuid tujude ja iseloomude kohta. Koroonapandeemia keerulistel päevadel on tunnistanud paljud, eriti üksikud inimesed, kuidas lemmikloom on aidanud neil säilitada tervet vaimu ja hingelist tasakaalu.