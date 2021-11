Argo Ideon: sõdur peab olema terve

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Peaks olema ju une pealt selge, et kaitsevägi pole mingi ebamäärase sisedemokraatiaga vabaühendus, kus igaüks ise teab, millist vormi kanda, kuhu püssitoru suunata ja millist süsti teha. Kuna aga kaitseväelaste kohustusliku vaktsiini teema on nüüd jõudnud juba ka kohtusaalidesse, eks siis saame peagi näha, mispoole seaduseparagrahve selles küsimuses väänata õnnestub.

Kindralleitnant Heremi sõnul on kaitseväes vastuseisu põhjused vaktsineerimisele olnud laias laastus samad, mis ühiskonnas üldisemalt. Mõnevõrra ärevust põhjustab küll tema toodud näide, kus ühel juhul on põhjendatud vastuseisu vaktsiinile, et “tegemist on nanotehnoloogilise kontrollimehhanismiga”. Paljud meist on ilmselt taolise umbluuga kokku puutunud ühismeedia vahendusel. Ent kui Eestis on armees tõesti inimesi, kes leiavad, et koroonavaktsiiniga süstitakse neile nanokiip, miskaudu juhitakse eemalt inimese käitumist, tuleks sellised Eesti kaitsjad küll võimalikult ruttu toimetada kaugemale kõigist militaarvahenditest, mille kasutamine võib kaasinimesele häda teha. Rääkimata juba sõjatehnikast, mis teeb pauku ja võimaldab kedagi-midagi õhku lasta.