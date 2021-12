ENERGIATOOTJA SOOVITAB: kuumaks kuumaks!

JÜRI PAET

Kui kuusk on toas, siis on rohelised jõulud.

Lumi sadas kõnniteedele, et jääda.

Iga sell unistab saada õnne sepaks.

Elevandijaht läks seekord kihva.

Saekaatris töötades tuleb pöialt hoida, et sõrmed alles jääksid.

Häid lambapäid mahub palju lauda.

Kui koer haigestub, siis võib teda lohutada, et küll pulmadeks paraned.

Iga piimatootja unistus on elada või sees.

Inimsööja moto: “Endast nõrgemaid pole mõtet süüa.”

Kõik matused on hinge­matvad.

Aeg on raha. Kui aega on vähe, siis on see peenraha.