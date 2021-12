Jõuluks part või hani? Eesti päritolu linde peale broilerite meie kaubalettidel pole

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Keskturg üllatab oma lihasaaliga, mis on läbinud põhjaliku korrastuse – soetatud on igati viisaka välimusega külmletid, lagi värvitud ja lae alla paigaldatud ventilatsioon. Õhk on puhas ega mata enam hinge. Nüüd silm puhkab ja lihaosakonda võib sisse astuda ka hügieeniteadlik klient. Tõsi, mask peab siiski olema, sest on ju koroonaaeg.

Hapukapsa, sealiha ja verivorstidega pole probleemi – need kõik on turuletilt hoobilt võtta. Hani jõululaual on väärt idee, sest kui seapraest, verivorstist ja hapukapsast pole jõulude ajal pääsu, siis hane tänapäeval enam keegi naljalt ei paku.

