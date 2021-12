Ma küll mäletan, kuidas isa käest lapsena riielda sain, kui jätsin toas tuled kustutamata. Ema ka sai riielda. Ja seda lauset ka mäletan, et kommunism tähendas nõukogude võimu pluss kogu maa elektrifitseerimist.

Sõitsin mõni päev tagasi oma sõbraga mitu tundi koos ja saime taas rääkida. Me oleme tuttavad no vähemalt 25 aastat ja tema on oma elus mitmeid üllatavaid pöördeid teinud. Küsisin, kas ta on ikka veel abipolitseinik, ja sain teada et ei ole. Ei ole, sest teda hakati sundima. Vabatahtlikkus asendus reeglitega. Teda hakati sundima, ja ta loobus.

Rääkisime radikaalsusest. Kompasime seda, milline võiks olla tulevik.