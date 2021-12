TELESOOVITUSED | Naised rindejoonel, intervjuu presidendiga, Oscarite võitjad

Sõjast naiste pilgu läbi

Oksana, Anna, Tatjana ja Marina on sõjas, igaühel oma motiiv, oma saatus. Need on naised, kelle elu muutsid 2014. aastal Kiievis Maidani väljakul alguse saanud rahutused. Naiste lahingu teekond kulgeb filmis läbi mitme aasta. Sinna mahub nii igapäevatoimetusi kui ka karme olukordi kuulirahe all.