Valitsus kaalub täiendavaid meetmeid, et toetada inimesi, keda on aasta algul löönud hiidsuured elektri-, kaugkütte- ja gaasiarved. Lahendusi on avalikkuses pakutud alates riiklikest piirhindadest kuni tarbijale n-ö peo peale raha maksmiseni. Küsisime lugejailt, milline võimalus tundub neile parim.

Üle poole vastajatest leidsid, et energiale tuleks kehtestada riiklikud piirhinnad ja maksta seda ületav osa riigi poolt kinni. 16% vastajatest leidis, et kõige õigem on kevadeni tasuda pool kõigi elanike energiaarvetest.